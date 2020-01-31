10 лет за 10 тыс. грн: Дело чиновницы-взяточницы направили в суд

За получение неправомерной выгоды депутату районного совета грозит до 10 лет за решеткой. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в июле 2019 года женщина, находясь в должности исполняющего обязанности председателя Никольской районной государственной администрации Донецкой области, требовала и получила от директора предприятия неправомерную выгоду в размере 10 000 грн за положительное решение вопроса относительно первоочередного заключения договора и последующее подписание актов выполненных работ по ремонту здания общеобразовательной школы.

При получении неправомерной выгоды злоумышленница была задержана правоохранителями.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по санкции ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины – десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.