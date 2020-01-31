В Украине модернизируют 200 приемных отделений экстренной помощи

В этом году по всей Украине правительство планирует оборудовать 200 приемных отделений экстренной помощи. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Речь идет о модернизации деятельности диспетчерских служб, оптимизации маршрутов, обучении персонала, современных стандартах госпитальной помощи в неотложных медицинских состояниях и тому подобное. Здоровье людей – важнейший приоритет правительства. Мы работаем над тем, чтобы качественные медицинские услуги были доступны каждому украинцу», – отметил Гончарук.

По словам премьер-министра, эффективность экстренной помощи значительно зависит от оснащенности и персонала приемных отделений, а их сейчас 217. Прежде всего, необходимо привести все приемные отделения к стандартному внешнему виду и оснащению медицинским оборудованием.

Отмечается, что в Государственном бюджете в 2020 году на это заложено около 6 млрд грн. Из них, на ремонт около 1 млрд грн за счет субвенции и софинансирования, на оборудование около 5 млрд грн – централизованно за бюджетные средства. «Сегодня правительство начинает проект "200 современных приемных отделений"», – сказано в сообщении.

Глава правительства добавил, что успешность лечения, эффективность предоставления медицинских услуг в значительной степени зависит от оснащенности и персонала приемных отделений – места, куда в первую очередь попадает человек в случае экстренной ситуации. «И наша цель привести все приемные отделения к стандартному внешнему виду и оснащению медицинским оборудованием», – сказал Гончарук.

Премьер-министр также поручил областным и городским государственным администрациям до 10 февраля определить и представить на утверждение в Минздрав перечень больниц, где будут реализовываться проекты, а к 23 февраля принять безотлагательные меры по началу процесса проектирования.