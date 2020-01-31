Живут без электричества, воды, магазинов и аптек: Пенсионерке из прифронтовой зоны помогли оформить соцвыплаты (Фото)

Представители гуманитарного центра «Пролиска – Авдеевка» помогли жительнице Песок (Ясиноватский район. Донецкая обл.) оформить документы для получения социальных выплат и адресной помощи, сообщает гуманитарный центра «Пролиска – Авдеевка» работающий при поддержке UNHCR Ukraine (Aгентство ООН у справах біженців в Україні).

«Бабушка Соня, 1938 г. р, местная знаменитость. Она пережила все ужасы, творившиеся в этом поселке. Собственное жилье давно разрушено снарядами. За все время вооруженного конфликта она кочевала по брошенным домам. Дом, в котором живет сейчас, уже пятый», –. говорится в сообщении.

«Когда загорелась улица и пламя било на 8 метров, сухостой горел, я еле выскочила с того дома», – вспоминает она.

Женщина проживает вместе с сыном. Владимир имеет инвалидность, требует постоянного ухода. Во время активных обстрелов пережил сильный стресс, с тех пор, не разговаривает и ничего не слышит, кроме взрывов. Живут без электричества и воды, магазинов и аптек.

Выжить в условиях разрушенного поселка бабушке Соне помогают представители гуманитарных организаций и волонтеры. Она и сама пытается не терять оптимизма и хорошего настроения.

Сотрудниками гуманитарного центра «Пролиска-Авдеевка» был организован и осуществлен выездной прием в п. Пески, специалистов управления социальной защиты населения Ясиноватского района. За время визита, сотрудниками УСЗН, бабушке Соне был оформлен пакет документов для назначения адресной помощи ей и ее сыну, и положенной ей социальной выплаты.

