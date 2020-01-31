ЕС обеспокоен, что Красный Крест не пускают к пленным в «ДНР» и «ЛНР»

Евросоюз обеспокоен, что, несмотря на предварительные договоренности, международному комитету красного креста (МККК) до сих пор отказано в полном и безусловном доступе к удерживаемым лицам на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса. Об этом говорится в заявлении, обнародованной делегациеq Евросоюза во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».

«Взаимное освобождение удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, было долгожданным шагом в правильном направлении. Однако мы обеспокоены тем, что, несмотря на предварительные договоренности, Международному комитету Красного Креста до сих пор отказано в полном и безусловном доступе к удерживаемым лицам на неподконтрольных правительству территориях», – отмечается в заявлении.

В Евросоюзе призвали предоставить МККК «полный, безопасный и беспрепятственный доступ к заключенным по всей территории Украины».

Напомним, что ранее координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) посол Тони Фриш заявил, что МККК до сих пор не получил полного доступа к удерживаемым лицам в «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, по данным СБУ, на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 20 января 2020 года считаются незаконно удерживаемыми в неволе 184 человека.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря 2020 года подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу».