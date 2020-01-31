Жилищные субсидии: При назначении будут проверять долги за коммуналку только за 3 года

В Украине, в том числе на Донбассе, при назначении жилищных субсидий проверяют сведения о долгах по коммунальным услугам лишь за последние 3 года, по которым не истек срок исковой давности, передает «ЛІГА. Закон».

Так, с 1 января 2020 года действует обновленный порядок назначения жилищных субсидий. Новым порядком определено, что для назначения субсидии, на запрос подразделений по вопросам социальной защиты населения в 5-дневный срок со дня его получения подаются сведения, в частности, о сумме, просроченной свыше 2 месяцев (на дату предоставления такой информации) задолженности по оплате:

жилищно-коммунальных услуг;

расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не истек;

взноса за установление, обслуживание и замену узлов коммерческого учета;

абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, которые предоставляются в многоквартирных домах по индивидуальным договорам.

Достоверность предоставленных данных проверяется в:

Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество – о праве собственности на земельный участок, квартиру (дом);

Государственном реестре актов гражданского состояния граждан – о государственной регистрации брака, расторжении брака, рождении, смерти людей, которым назначается субсидия, и членов домохозяйства;

Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований – о зарегистрированных физических лицах-предпринимателях.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в январе 2020 года получателям жилищных субсидий был уменьшен размер пособия за декабрь. Автоматический пересчет был проведен для всех получателей субсидии в связи с уменьшением цены на газ.