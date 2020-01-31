В Донецкой области два чиновника организовали незаконную добычу угля из закрытой шахты

В Донецкой области двум должностным лицам сообщено о подозрении в организации незаконной добычи угля. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области двум жителям г. Курахово сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК Украины, то есть в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в январе-феврале 2019 года группой лиц в Горняке организована добыча каменного угля из угленосной площади шахты, которая прекратила свою производственную деятельность.

Добыча угля осуществлялось с применением специализированной техники и механизмов, без надлежащего оформления трудовых отношений с работниками и при отсутствии разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью.

По предварительным подсчетам, объем незаконно добытого угля составил около 2 тыс тонн.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.