За экологическую ситуацию на неподконтрольном Донбассе отвечает государство-оккупант, – вице-премьер-министр

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для решения экологических проблем после деоккупации Украины, будет необходима поддержка международного сообщества. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформу».

«Ответственным за экологическую ситуацию в ОРДЛО по состоянию на сейчас, согласно международному праву, является государство-оккупант. А когда состоится деоккупация этих территорий – а я убежден, что она рано или поздно произойдет, – надо будет всем миром разгребать те проблемы, которые Россия там создала», – сказал он.

По словам Кулебы, они настолько фундаментальны, что самостоятельно Украина с ними не справится, понадобится поддержка международного сообщества.

В то же время он отметил, что эти экологические угрозы и проблемы непосредственно подпадают под действие сразу нескольких пунктов Целей устойчивого развития ООН.

«Будем работать над тем, чтобы мобилизовать достаточное количество международной поддержки для решения этих проблем», – отметил Кулеба.