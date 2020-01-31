Непосредственно на ребенка в интренатах идет только 15% от выделяемой суммы на его сдержание

В Украине на сегодня в интернатах живут и учатся 100 тыс. украинских детей. На содержание интернатов государство ежегодно выделяет около 12 млрд грн, на ребенка в среднем получается около 10 тыс. грн в месяц. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Сейчас из денег, которые государство выделяет на содержание детей в интернатах, непосредственно на ребенка тратится только 15%, остальные 85% – это зарплата персонала и коммунальные расходы интернатов. Мы тратим деньги максимально неэффективно, и наше правительство эту ситуацию изменит», – сказал Алексей Гончарук.

По словам премьер-министра, детские дома семейного типа – это пример того, как должна быть реформирована интернатная система. Сегодня в Украине существует всего 1 153 таких домов. Задача местной власти на 2020 год – реализовать правительственную стратегию в этой сфере, и сделать так, чтобы первые 10% детей оставили интернаты и нашли семьи.