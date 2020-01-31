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В Мариуполе браконьер выловил 54 экземпляра пиленгаса в Кальмиусе

31.01.20 20:35

В Мариуполе (Донецкая обл.) на реке Кальмиус при проведении рыбоохранного рейда государственными инспекторами было выявлено грубое нарушение правил рыболовства. Об этом сегодня, 31 января, сообщает Азовский рыбоохранный патруль.

Гражданин с помощью сетки «паук» осуществлял незаконный лов рыбы. В результате удалось поймать пиленгас (молодняк) – 54 экземпляра. Общий вес водных биоресурсов составил 2 кг. Общая сумма убытков рыбным ресурсам Украины составляет 36 720 грн.

На правонарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Азовское бассейновое управление призывает граждан быть ответственными и соблюдать установленный природоохранного законодательства. Если Вы заметили нарушение просьба срочно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии»: (06153) 3-63-91 (Бердянск), (095) 034-39-98 (Геническ), (098) 343-55-32 (Мариуполь ).

Компенсация за один экземпляр незаконно выловленного пиленгаса составляет 680 грн.

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