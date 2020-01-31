Сегодня, 31 января, УВКБ ООН вручила управлениям социальной защиты населения Донецкой области 12 мобильных кейсов для обслуживания жителей объединенных территориальных громад, сообщает пресс-служба областной администрации.

Пожелания в наполнении кейса высказывали сами работники управления социальной защиты населения.

«Социальная сфера находится в режиме постоянного реформирования. Донецкая область не является исключением, даже, наоборот, в условиях проведения ООС мы вместе с местными жителями чувствуем, как трудно иногда, особенно на территории линии разграничения предоставить необходимые социальные услуги жителям населенных пунктов, которые они должны получать от государства. К счастью, в этом Донецкой области очень помогают наши международные партнеры. Хочется их искренне поблагодарить за сотрудничество и неравнодушие к чужому горю», – отметила заместитель председателя облгосадминистрации Юлия Костюнина.

Со стороны УВКБ ООН в мероприятии принимали участие иностранные представители – заместитель Представителя УВКБ ООН в Украине госпожа Ноель Калхун и и.о. Председателя регионального офиса УВКБ ООН в Славянске господин Умар Яхьяев, а также специалист по полевым вопросам Светлана Скокова и советник по правовой защите Наталья Кропивко.

Как сообщалось ранее, два города и пять районов Луганской области получили мобильные кейсы от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.