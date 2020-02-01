Неподконтрольный Донбасс: Наблюдателям ОБСЕ ограничивают свободу передвижения

Свободу передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе по-прежнему ограничивали. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 30 января на блокпосте к северу от Заиченко (неподконтрольный украинскому правительству, 93 км к югу от Донецка) 2 вооруженных членов незаконных вооруженных формирований вновь отказали патрулю Миссии в проезде в направлении Пикуз (до переименования Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка) и Саханки (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка), сославшись на то, что «продолжаются работы по разминированию».

Также патруль Миссии был задержан на блокпосте к западу от Верхнешироковского (до переименования Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка). Вооруженный член незаконных вооруженных формирований разрешил патрулю Миссии проехать только после примерно 20 минут ожидания.

Кроме того для доступа в район патрулирования на блокпосте к северу от Горловки (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) член незаконных вооруженных формирований потребовал, чтобы команда Миссии предоставила список с именами членов патруля и номерных знаков автомобилей патруля СММ. Ознакомившись со списком, он разрешил патрулю проследовать далее.

«Не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся боеприпасов и устранение других препятствий, стороны по-прежнему отказывали СММ в неограниченном доступе, а также в возможности передвигаться по отдельным дорогам, которые ранее были определены как важные для осуществления Миссией эффективного мониторинга и для передвижения гражданских лиц», – говорится в сообщении.