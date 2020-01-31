Лечить с комфортом: В Бахмуте открыли обновленную травматологию (Видео)

В Бахмуте (Донецкая обл.) после ремонта открыли травматологическое отделение Бахмутской центральной районной больницы. Отделение обновили, а услуг, которые будут предоставляться пациентам, стало значительно больше.

В обновленной травматологии теперь работают сразу две современные операционные, палаты для пациентов светлые и просторные. «В хороших стенах и выздоравливают быстрее. Это, наверное, тоже один из самых принципиальных моментов. То есть, хороший ремонт в отделении, хороший персонал, плюс оборудование – это, в целом создает положительную картину», – рассказывает врач-травматолог отделения Олег Галевич.

Гордость врачей отделения – операционный блок. Даже плитку для стен сюда выбирали специального цвета, чтобы глаза медиков не напрягались. К тому же завезли много нового оборудования. Система вентиляции построена так, чтобы не накапливался пыль.

«Современная ортроскопическая стойка с современным оборудованием. Мы можем менять связки коленного сустава, мы можем оперировать плечевые суставы. В ортроскопическом варианте. То есть из прокола в 1 см. Мы можем устанавливать эндопротез. Мы выполняем на сегодня весь спектр артроскопического синтеза, за исключением остеосинтеза позвоночника. Это высокотехнологично», – отметил заведующий травматологическим отделением Бахмутской центральной районной больницы Дмитрий Бондарь.

По словам медиков, их заведение по уровню оснащения и квалификации специалистов, не будет уступать Донецкому областному институту травматологии. Стоил ремонт отделения более 36 млн грн. Деньги выделили из государственного фонда регионального развития и городского бюджета. На очереди – ремонт хирургических отделений. Их тоже планируют привести в порядок.

«Это средства Государственного фонда регионального развития. С софинансированием местного бюджета. Сейчас идет корректировка проекта в рамках суммы в 61 млн грн. Подписан договор на второй корпус ЦРБ. Это по европейскому инвестиционному банку. Я думаю, что где-то в марте–апреле мы приступим к реконструкции и капитальному ремонту и второго корпуса», – пояснил мэр Бахмута Алексей Рева.

Также в городе планируют построить отделение неотложной медицинской помощи. А в прилегающих поселках Опытное и Ивановское – открыть амбулатории.

Источник: ТК «Донбасс»