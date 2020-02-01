Зенитка, члены НВФ с повязками «СЦКК» и взрывы: В ОБСЕ рассказали о ситуации на участках разведения

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжали осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Об этом говорится в отчете Миссии.

При этом отмечается, что 30 января за пределами участка разведения в районе Станицы Луганской беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) возле памятника князю Игорю (по оценке, принадлежала незаконным вооруженным формированиям). В тот же день на участке разведения наблюдатели видели 7 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК») между новой секцией моста возле Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) и их блокпостом к югу от него.

В ночь с 29 на 30 января камера СММ в Золотом (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 2–4 км к востоку (по оценке, вне участка разведения в районе Золотого, но в пределах 5 км от его края). 30 января на южном крае участка разведения в районе Золотого команда Миссии видела 3 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК»).

Вечером 21 и ночью 22 января камера СММ в Петровском (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) зафиксировала 17 снарядов, пролетевших ориентировочно в 0,5–1,5 км к юго-юго-западу и юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского).