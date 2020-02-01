Названо количество самоубийств среди несовершеннолетних в 2019 году

В 2019 году в Украине зарегистрировали 111 самоубийств или попыток самоубийств среди несовершеннолетних. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает «Радио Свобода».

«В прошлом году в Украине зарегистрировано почти 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних, в которых каждый седьмой не достиг даже 10-летнего возраста. Более 90% этих уголовных производств закрыто. Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, о детях на оккупированных территориях и в «серой» зоне. Все это показывает нам, что защита детей не была на повестке дня. Мы будем это принципиально и кардинально менять», – рассказал Мамедов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в Украине до 7000 человек совершают самоубийство.