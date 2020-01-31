В «ДНР»: В Донецке пояснили, что даст двойной рост платы за проезд в коммунальном транспорте

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке с завтрашнего дня, 1 февраля, стоимость проезда в троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусах вырастет до 6 руб. (по местному курсу на сегодня, 31 января, это составит 2,52 грн). При этом в «администрации ДНР» Донецка говорят об увеличении зарплат водителей, сообщает российская «Комсомольская правда».

«Увеличение стоимости проезда позволит повысить зарплату водителей трамваев и троллейбусов, стимулировать приток кадров и увеличить выпуск подвижного состава на маршруты», – прокомментировал «первый заместитель главы администрации» города Донецка Николай Волков.

Напомним, 26 декабря 2019 года во время телевизионной прямой линии «глава ДНР» Денис Пушилин анонсировал, что вслед за повышением зарплат и пенсий произойдет увеличение стоимости проезда в муниципальном транспорте.

Как сообщалось ранее, с 1 февраля тариф на проезд в муниципальном электротранспорте Макеевки повысится на 2 руб. и составит 5 руб. (примерно 2 грн).