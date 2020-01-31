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В «Л-ДНР» на предприятиях собирают личные данные для принудительного призыва на военную «службу»

31.01.20 21:30
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей через «военные комиссариаты» с привлечением местных медиа-ресурсов ведется сбор данных о лицах, которых могут в принудительном порядке призвать на военную «службу». Об этом сегодня, 31 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает активные рекрутинговые мероприятия на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – отметил Гуцуляк.

По его словам, одновременно с агитационной кампанией с привлечением всех местных медиа-ресурсов через «военные комиссариаты» ведется сбор данных на предприятиях и в «государственных» учреждениях о людях, которые могут подлежать принудительному призыву на военную «службу».

Также, по данным ГУР, сейчас некомплект личного состава незаконных вооруженных формирований (НВФ) частично покрывается за счет наемников из России, что связано с отсутствием достаточного количества добровольцев из местного населения. Кроме того, командиры подразделений 1 и 2 Армейского корпуса скрыто от командования удерживают на «службе» людей с криминальным прошлым.

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