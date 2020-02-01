На КПВВ «Новотроицкое» на взрывчатку и боеприпасы «охотится» красавица Полли (Фото)

Джек-рассел-терьер – замечательный охотник. «Охотится» он и в КПВВ «Новотроицкое» – на взрывчатку и боеприпасы. Об этом сообщает Восточное управление Госпогранслужбы.

«Знакомьтесь – полуторагодовалая красавица Полли. На службе с самого детства. Еще с детства она училась в Кинологическом учебном центре в Великих Мостах и ​​уже сейчас имеет хорошие результаты на практике в районе проведения операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отмечают, что благодаря спокойному и уравновешенному характеру своего хозяина – кинолога Донецкого пограничного отряда – и сама Полли, порода которой характеризуется как азартная и очень активная – также ведет себя более сосредоточенно.

«Джеки имеют склонность к сторожевой службе, благодаря своему небольшому размеру и хорошей подвижности – могут проникать даже в труднодоступные места. Полли – добродушная и внимательная в службе. Ее энергичность помогает ей решать задачи с удовольствием и играя», – резюмируется в сообщении.

