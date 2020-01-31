В «ЛНР»: За время зимних холодов с обморожением в больницы попали 20 человек

На временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области вчера, 30 января в центральную городскую больницу Алчевска был доставлен мужчина без определенного места жительства с диагнозом «общее переохлаждение, алкогольное опьянение». Об этом сегодня, 31 января, сообщает «МЧС ЛНР».

Его, лежащим на перекрестке, в районе переулка Московского, заметил неравнодушный прохожий и сообщил об этом в скорую помощь. Сейчас пострадавший чувствует себя гораздо лучше. Проходит курс лечения в терапевтическом отделении.

«С наступлением холодов на территории ЛНР уже более 20 человек попали в лечебные учреждения с обморожениями разной степени. Подавляющее большинство больных, поступающих в клиники с таким диагнозом, в нетрезвом состоянии спали на улице, их состояние усугублялось такими факторами, как повышенная теплоотдача, неподвижность, недостаточно теплые одежда и обувь», – говорится в сообщении.