На Луганщине задержали человека, связанного с одной из преступных группировок

Прокуратурой Луганской области совместно с Управлением стратегических расследований в Луганской области Нацполиции Украины, следственным управлением ГУНП в Луганской области и с привлечением спецназа управления КОРД задержан человек, который связан криминальными связями с одной из местных преступных группировок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, уроженец Донецкой области, проживающий в Северодонецке, накапливал в собственном домовладении оружие и боеприпасы для вероятного совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Луганской области.

30 января 2020 года проведено четыре санкционированных обыска по месту жительства и фактического проживания мужчины, в ходе которых обнаружены и изъяты пистолет Макарова, револьвер, стартовый пистолет, глушитель, 2 гранаты Ф-1 и РГД-5, 2 запала гранаты УЗРГМ, 132 патрона и 16 гильз различного калибра. Кроме того, изъято около 70 граммов каннабиса. Изъятые предметы направлены на экспертное исследование.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении. Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Проверяются версии его причастности к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений в масштабах страны.