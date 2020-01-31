Без барьеров: В Краматорске появился первый электроподъемник для людей с инвалидностью (Видео)

В Краматорске (Донецкая обл.) в подъезде одной из многоэтажек установили первый электрический подъемник для людей с инвалидностью.

Как рассказал житель Краматорска Юрий Андрющенко, он уже 30 лет на инвалидной коляске после травмы позвоночника. Сейчас мужчина с легкостью преодолевает 6 ступеней в подъезде, которые еще недавно были для него настоящим барьером.

«Это была постоянная проблема для меня. Я не мог самостоятельно преодолеть эти препятствия. Зависимость от посторонней помощи – это очень, очень унизительно и не позволяет полноценно жить», – делится Юрий.

В подъезде многоэтажки, где живет Юрий, установили первый в Краматорске электроподъемник, изготовленный в Днепре. Стоит он примерно 100 тыс. грн. Деньги выделили из городского бюджета в рамках программы безбарьерной среды.

Другой краматорчанин, переселенец Виктор Комок, имеет инвалидность с рождения. В Краматорск переехал 5 лет назад из неподконтрольной Горловки. Почти все это время проводит в четырех стенах квартиры. Мужчина рассказывает, что иногда ему приходится выбираться на улицу фактически на руках.

Когда-то в подъезде дома, где он живет был стационарный пандус, но его украли на металлолом. И теперь мужчина мечтает о съемном. Как подчеркнула глава Всеукраинского комитета доступности союза организаций лиц с ограниченными возможностями Надежда Паламарчук, установить такой подъемник вполне реально.

«Сейчас по новому закону с 1 апреля уже на пандусы не надо делать проектов. Можно их устанавливать. Конечно, согласовать с ЖКХ, обратиться в комитет доступности, написать заявление и, я думаю, что вопрос будет решен», – поясняет Паламарчук.

В Краматорске будут вкладывать миллионы гривен в то, чтобы преград для людей с инвалидностью стало меньше. По крайней мере, планируют это делать. Обустраивать пандусы и спецпоручни на лестничных маршах, монтировать тактильную плитку в тротуары города, устанавливать указатели и номерки, приспособленные для людей с недостатками зрения, а у админзданий хотят обустроить подъемники.

Источник: ТК «Донбасс»