В «ДНР» заявили, что не будут обсуждать новый обмен пленными

Представители «ДНР» в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не будут обсуждать новый обмен пленными до полного окончания процедуры процессуальной очистки лиц, освобожденных 29 декабря. Об этом сегодня, 31 января, заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

«Обмен, прошедший 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новым обменам речи идти не может», – сказала Морозова.

Напомним, что в России уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пока не располагает информацией, подтверждающей наличие новых договоренностей относительно обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.