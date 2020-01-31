Две жительницы Донетчины получили по 5 лет заключения за проведение «референдума ДНР»

На Донетчине осудили еще двух участниц проведения «референдума» в поддержку «ДНР». Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как уточняется, Красноармейским городским и Краснолиманским городским судами две женщины признаны виновными в совершении уголовного преступления, по ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть, в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Как установило следствие, в мае 2014 года две жительницы сел Старомихайловка (Марьинский р-н) и Ставки (Лиманский р-н) принимали активное участие в организации и проведении на территории населенных пунктов, находящихся под контролем незаконных вооруженных формирований (НВФ), «референдума» о создании так называемого «самостоятельного суверенного государства ДНР» в качестве члена и заместителя председателя «участковых избирательных комиссий».

«Согласно приговору суда, наказанием для женщин стали 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 и 1 год соответственно», – отмечается в сообщении прокуратуры.