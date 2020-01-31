Украина готова к открытию КПВВ «Золотое» (Луганская обл.). Об этом сегодня, 31 января, сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам правительственного совещания под председательством министра по делам ветеранов, временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, в которой принял участие руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма, представители в подгруппах, местные власти, руководители министерств и ведомств.

«Украина готова к открытию КПВВ "Золотое", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран Нормандской четверки в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области», – отметила Олифер.

Она также уточнила, что также продолжается работа над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска.

Кроме того, Олифер отметила, что остро стоит вопрос возврата долгов от ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) за потребленную воду. «Эта гуманитарная проблема может быть решена исключительно в рамках действующего законодательства Украины. Необходимость ее решения Украины обсуждать с РФ в рамках Трехсторонней контактной группы», – рассказала Олифер.