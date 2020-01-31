Жилье для врачей, обновленные амбулатории: Когда на Донетчине сельская медицина выйдет на новый уровень (Видео)

В Донецкой области, продолжается реформа медицины. Деньги на нее правительство предоставляет из государственного бюджета. В селах жителям и медработникам обещают новые амбулатории, современные машины и даже жилье для врачей.

Сейчас в селе Пригородное нет ни одной аптеки. Поэтому, чтобы купить таблетки, местным жителям приходится преодолевать расстояние в километры. «Естественно, люди едут за медикаментами в город Мариуполь. Сейчас я знаю, на автостанции где-то 4 аптеки точно есть», – говорит жительница Пригородного Ольга.

Нет у жителей села и врачей. Поэтому первую медицинскую помощь они получают в соседнем Бердянском. Здесь недавно отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт обслуживает три села.

«Мы вменили в обязанность фельдшеру Бердянского ФАПа, чтобы он один раз в неделю или по конкретному вызову обслуживал население. Для этого мы его обеспечили транспортом», – пояснил главный врач Мангушского Центра первичной медико-санитарной помощи Владимир Григорьев.

Необходимую машину нашли и в Мелекино. Здешним медикам подарили новенькое авто. кроме того, строят современную амбулаторию. Поскольку, по словам медиков, летом объем работы возрастет в четыре раза.

«Мы 15 лет уже работаем без врача. А ставка врача есть. И главного врача, ну и терапевта. У нас есть и ЭКГ, манипуляционный кабинет, мы можем зашивать раны. У нас в акушерском кабинете на учете стоят беременные, женщины лечатся. Стоматолог принимает 1 раз в неделю», – рассказывает фельдшер Мелекинской амбулатории Ольга Новоселова.

В соседнем селе Портовское местное здание больницы тоже недавно обновили. Однако люди жалуются на нехватку специалистов. «Зубного нет, мы старики с зубами мучаемся. Надо ехать через весь город. Один раз в неделю ездит автобус, по средам. Ну, а зуб же ведь не будет ждать среды», – жалуется жительница села.

Как обещает руководство, вскоре в Мелекино появится семейный врач. Он будет обслуживать не только местных жителей, но и жителей Портовского. «Население Портовского врачебного участка составляет всего лишь только 700 человек. Население Мелекинского врачебного участка – 1,5 тыс. человек. Если соединить население двух участков, то получится как раз ставка одного врача», – объясняет Владимир Григорьев.

Специалиста обещают даже обеспечить жильем. Потому старое помещение Мелекинской амбулатории переоборудуют под жилой дом.

Источник: ТК «Сигма»