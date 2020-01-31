Служебные собаки на КПВВ: Как тренируют четвероногих помощников (Фото)

На Донетчине благодаря пограничным собакам, обученным на поиск оружия, боеприпасов и наркотиков выявляют большинство случаев перевозки запрещенных предметов. Хорошие показатели обязаны постоянным тренировкам и проверкам навыков служебных собак. В течение нескольких дней тренировки проходили на двух контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Об этом сегодня, 31 января, сообщает Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, навыки натренированных собак неоднократно помогали выявлять оружие и боеприпасы, которые пытались перевозить граждане через линию разграничения на Донбассе и через госграницу.

Так, в течение нескольких дней четвероногие помощники, несущие службу на КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Новотроицкое» по очереди, чтобы не отрывать от службы, проверяли скрытые носители запаха в условиях, максимально приближенных к реальным. «Животные должны были найти тайник и в своей манере (голосом или выполнением команды "сидеть") указать на находку, с чем и справились», – сказано в сообщении.

Кроме этого, пограничный пес и пограничник должны работать слаженно, чтобы кинолог мог направить четвероногого на осмотр транспортного средства, человека и его вещей, грамотно направить и максимально эффективно провести поиск запрещенного и даже опасного в районе проведения операции Объединенных сил предмета.