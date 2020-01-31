Пострадали водители: В Мариуполе столкнулись ВАЗ и «Волга» (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) в ДТП по пр. Мира попали два авто, одним из которых управлял гражданин Болгарии. Об этом сегодня, 31 января, сообщают в группе DTP.mariupol в Facebook.

«По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ двигался со стороны "1 000 мелочей", и совершил поворот налево на ул. Леваневского, на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Волга, который двигался по пр. Мира со стороны Дома Связи на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадала девушка-пассажир автомобиля ВАЗ и мужчина-пассажир автомобиля Волги», – говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в больницу. На месте происшествия работает следственная-оперативная группа. Также известно, что автомобилем ВАЗ управлял гражданин Болгарии.