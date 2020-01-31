В правительстве обсудили строительство железной дороги на Луганщине

В Кабмине поручили принять меры меры по развитию проекта строительства железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украины часть Луганской области с сетью украинской железной дороги. Об этом сегодня, 31 января, сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В частности, сегодня состоялось правительственное совещание под председательством министра по делам ветеранов, временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, в которой принял участие руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма, представители в подгруппах, местные власти, руководители министерств и ведомств.

«Поручено принять меры по дальнейшему развитию проекта по строительству железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украины часть Луганской области с сетью украинской железной дороги. Создание этой линии сообщения сделает серьезный вклад в экономическое развитие Луганщины, нуждается, прежде всего, малый и средний бизнес, в том числе, аграрии региона, создают рабочие места и платят налоги в государственный бюджет Украины», – отметила Олифер.

Кроме того, она рассказала, что профильным учреждениям делегировано определить базу украинского государственного и частного имущества на территории временно неподконтрольных украинской власти Донбасса и Крыма, которое было незаконно захвачено и потеряно; обсуждена стратегия действий Украины на этом направлении.