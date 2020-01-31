Коронавирус: В Украине разрабатывают собственную тест-систему для диагностики

В ближайшее время в Украине разработают собственную тест-систему для диагностики коронавируса. Об этом сегодня, 31 января, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы «Свобода Слова Савика Шустера» на канале «Украина», передает «РБК-Украина».

По его словам, в ближайшее время украинская система должна заработать.

«Выступал наш ученый. Он сказал не все. На самом деле занимаются разработкой тест-систем наших собственных. Мы уже в среду имеем собственную украинскую тест-систему. Потому что 20-го числа китайцы полностью дали информацию для всех желающих заниматься созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время», – заявил Данилов.

Напомним, что в Донецкой области в случае подозрения на китайский коронавирус больных будут госпитализировать в Мариуполь и Константиновку. Около 100 коек подготовлено в специальных боксах.