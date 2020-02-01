Сводка из зоны ООС за 31 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов:

вблизи населенного пункта Широкино – из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем;

рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

в районе Васильевки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Три обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

два раза рядом с Луганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Новолуганским – из станкового противотанкового гранатомета;

Вчера, 31 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о пяти обстрелах. Под огонь попали окрестности Доломитного, Васильевки, Донецка (Вольво-центр), Петровского, Саханки. Применялось следующее вооружение: минометы 120 мм, РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В «ЛНР» сообщили об одном нарушении режима прекращения огня. Обстрелу подвергся район села Пришиб. Огонь велся из 82-мм гранатометов и вооружения БМП.