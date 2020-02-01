Сводка из зоны ООС за 31 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов:
- вблизи населенного пункта Широкино – из минометов калибра 82 мм;
- неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем;
- рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- в районе Васильевки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Три обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:
- два раза рядом с Луганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- рядом с Новолуганским – из станкового противотанкового гранатомета;
Вчера, 31 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
В «ДНР» заявили о пяти обстрелах. Под огонь попали окрестности Доломитного, Васильевки, Донецка (Вольво-центр), Петровского, Саханки. Применялось следующее вооружение: минометы 120 мм, РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.
В «ЛНР» сообщили об одном нарушении режима прекращения огня. Обстрелу подвергся район села Пришиб. Огонь велся из 82-мм гранатометов и вооружения БМП.