БМП НВФ «ЛНР» врезалась в столб: Обесточено Хорошее

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием БМП незаконных вооруженных формирований «ЛНР» на временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области, без электроснабжения остался населенный пункт Хорошее. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«31 января в результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач по ул.Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская обл.) были повреждены линии электропитания и полностью обесточены населенный пункт», – говорится в сообщении.

По информации украинских военных, представители местной «администрации», пытаясь скрыть факт «причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к данному инциденту, подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах, которые имеют целью обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры».

В штабе подчеркнули, что данный факт в очередной раз «подчеркивает низость российско-оккупационной власти в попытках дискредитировать Украину перед мировым сообществом».

«Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилищному сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает. Уважение к своим согражданам, безусловное соблюдение договоренностей и взятых на себя обязательств является честью для Объединенных сил, в отличие от адептов "русского мира", для которых сознательная ложь давно стала нормой», – добавили в штабе ООС.