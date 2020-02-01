Подозреваемый по делу о катастрофе МН17 Цемах жив, – дочь

Подозреваемый по делу о крушении самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе Владимир Цемах жив и находится на оккупированной территории Украины. Об этом сообщила его дочь Мария, передает «Громадское радио».

По ее словам, Цемах «живой и здоровый» и сейчас находится «дома» – на оккупированной территории Донецкой области, а информация о его гибели в Москве не соответствует действительности.

Накануне российский пропагандистский ресурс Russia Today опубликовал фейковую новость о том, что Цемаха якобы убили в Москве. В своей новости Russia Today опубликовали скриншоты якобы переписки родственников Цемаха. Из нее как следовало, что Цемах поехал в Москву по делам 26 января 2020 года и пропал со связи. Вскоре эту новость удалили с сайта.

Ранее сообщалось, что в конце июня 2019 года СБУ в результате спецоперации в «ДНР» задержала члена НВФ «ДНР» Владимира Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

5 сентября Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство и был передан России. Затем он уехал на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса. Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (под Снежным, Донецкая обл., сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.