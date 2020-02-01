Нацбанк улучшил прогноз по инфляции

Рост потребительских цен в 2020 году составит 4,8 процента. По оценкам НБУ, замедление инфляции в Украине продолжается. Рост потребительских цен в 2020 году составит 4,8%. Такой прогноз озвучил глава НБУ Яков Смолий, передает «Слово и дело».

По оценкам НБУ, замедление инфляции в Украине продолжается. В течение большей части 2020 года она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

«Однако в IV квартале она ускорится и составит 4,8% по итогам текущего года. Соответственно, в конце года она вернется в целевой диапазон», – сказал Смолий.

По его словам, в 2020 году несколько выше, чем в прошлом году, будут темпы роста административно регулируемых цен, прежде всего через дальнейшее приведение акцизов на табачные изделия к европейским уровням.

«В 2021-2022 году инфляция вследствие смягчения монетарной политики будет находиться на уровне среднесрочной цели 5% ± 1 п.п», – сказал он.