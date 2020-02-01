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«Заминировал» отдел полиции: Мужчине грозит 6 лет лишения свободы

01.02.20 13:07
Фото: Славянский отдел полиции Донецкой области
Фото: Славянский отдел полиции Донецкой области

49-летнему жителю Славянска (Донецкая обл.) за заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва грозит до 6 лет лишения свободы. Дело направлено в суд. Об этом сегодня. 1 февраля, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

6 января текущего года в колл-центр 102 позвонил аноним и сообщил о минировании Славянского отдела полиции. Информация не подтвердилась, а вскоре работники Донецкого управления Департамента внутренней безопасности совместно с сотрудниками славянской полиции установили личность звонившего.

49-летний мужчина признался в содеянном, объяснив, что звонок в полицию сделал, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Проводилось досудебное расследование по статье 259 Уголовного кодекса Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

Сейчас дело направлено в суд.

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