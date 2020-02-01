100 полицейских провели отработки населенных пунктов на линии разграничения

Полицейские Донетчины провели профилактические мероприятия на территории пяти поселков на линии разграничения под Мариуполем. Отработка была направлена на повышение безопасности жителей прифронтовых районов. Об этом сегодня. 1 февраля, сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Отмечается, что в оперативно-профилактической отработке было задействовано более 100 правоохранителей.

В составе пеших и автонарядов, мобильных блокпостов полицейские работали в населенных пунктах Виноградное, Пионерское, Приморское Левобережного района Мариуполя и Сопино, Бердянское Волновахского района.

Полицейские изъяли у прохожего свертки с наркотическим средством – каннабисом, а также разыскали без вести пропавшего 54-летнего мужчину.

Полиция фиксировала случаи управления транспортом в состоянии опьянения и без соответствующих документов. Водителей привлечены к административной соответствия.

Выявлен факт подделки техпаспорта автомобиля, начата проверка.

Кроме того, полицейские обнаружили три семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в помощи. Отныне они будут находиться под пристальным вниманием правоохранителей.

Сейчас оперативное состояние на линии разграничения вблизи Мариуполя контролируемое. Полиция продолжает обеспечивать безопасность в штатном режиме.