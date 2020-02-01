МинВВОТ будет фиксировать нарушения прав человека на неподконтрольных территориях

Министерство по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) приняло решение о создании Национального центра документирования нарушений прав и свобод человека на временно оккупированной территории Украины в рамках дополнительного инструмента противодействия российской агрессии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Задачей центра станет в первую очередь фиксация тяжелых нарушений международного гуманитарного права. Также его работа поможет аккумулировать информацию, которая сформирует историческую правду о событиях на востоке страны. Таким образом, этот центр станет дополнительным инструментом в противодействии нашей страны российской агрессии», – говорится в сообщении.