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МинВВОТ будет фиксировать нарушения прав человека на неподконтрольных территориях

01.02.20 17:39
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

Министерство по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) приняло решение о создании Национального центра документирования нарушений прав и свобод человека на временно оккупированной территории Украины в рамках дополнительного инструмента противодействия российской агрессии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Задачей центра станет в первую очередь фиксация тяжелых нарушений международного гуманитарного права. Также его работа поможет аккумулировать информацию, которая сформирует историческую правду о событиях на востоке страны. Таким образом, этот центр станет дополнительным инструментом в противодействии нашей страны российской агрессии», – говорится в сообщении.

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