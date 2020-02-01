В Мариуполе на улице нашли ящик с боеприпасами (Фото)

В Мариуполе на улице нашли ящик с боеприпасами. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«Вчера, 31 января, в отдел полиции поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что в разрушенной трансформаторной станции в Центральном районе города он нашел ящик, в котором, по его мнению, находятся боеприпасы», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и взрывотехники. В найденном ящике правоохранители обнаружили два нераспакованных цинка с патронами калибра 12,7 мм. Боеприпасы были направлены на экспертизу.

Фото: ГУНП в Донецкой области

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

«Полиция Донетчины предостерегает граждан от неосторожного обращения с подозрительными предметами. В случае их обнаружения следует немедленно сообщать на линию «102», ведь любое промедление или неосторожные действия могут привести к ранению или смерти», – говорится в сообщении.