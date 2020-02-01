Эксперты пояснили, почему в Украине начались проблемы с возмещением НДС (Видео)

Государство обещало автоматически возвращать предприятиям переплаты. Но начались проблемы с наполнением бюджета, и чиновники прибегли к ручному управлению. В начале года предприятия снова с задержками по возмещению НДС, передает телеканал «Украина».

С 2017 года в Украине работает система автоматического возврата налога на добавленную стоимость. Чиновники уверяли – это все ради прозрачности ведения бизнеса и гарантий инвесторам. НДС, если он оплачен с избытком, государство возвращало в законные сроки. Но в конце прошлого года предприятия перестали получать эти деньги вовремя.

«Эта система работала нормально, но она сразу дала сбой, как только начали возникать проблемы с государственным бюджетом. Как только в бюджете начались проблемы с получением доходов, мы увидели и существенные проблемы с возмещением», – комментирует экономический эксперт Борис Кушнирук.

По закону, государство предприятиям должно вернуть сумму максимум за два месяца. «Если в бюджете нет проблем, тогда нет этих двух месяцев. Предприятия, которые оплатили [НДС] заранее (т.е. фактически профинансировали государство, предоставили ему налоговый кредит), хотят, чтобы эти средства были возмещены», – дополняет Кушнирук.

Началось давление налоговиков. Адвокат и бывший налоговик Игорь Ясько Чтобы поясняет: чтобы государство могло удержать у себя деньги, фискалы стали назначать дополнительные проверки. «По рапорту налоговой милиции появляется рисковый контрагент, вся система автоматического возврата НДС останавливается. Любой производитель, или любой экспортер всегда может оказаться в зоне риска, на него может быть найден определенный механизм давления для того, чтобы его можно было в ручном режиме регулировать», – говорит он.

Ясько уверен, что в конце года суммы возмещений чиновники начали подгонять под возможности госказны. «Заявка на возмещение НДС формируется не по тому, как экспортеры подают декларацию на возмещение НДС, и не из тех сумм, которые они хотят, а заявка формируется из тех сумм, которые государство на сегодняшний день может возместить», – констатирует юрист.

Задержки сразу почувствовали крупные, бюджетообразующие предприятия. Те, кому государство было должно миллионы гривен.

«Это проблема для экспортеров в первую очередь. Наибольшие суммы к возмещению получают металлурги и аграрии. Не получив суммы к возмещению, у них вымываются оборотные средства и это влияет на дальнейшую работу», – поясняет эксперт центра социально-экономических исследований «Сase Украина» Василий Поворозник.

Эксперты единодушны: если бюджетное шатание не устранят, это непременно скажется на экономике всей страны, а не только на финансах отдельных предприятий.