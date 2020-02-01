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На КПВВ «Майорское» в тайнике нашли орехи (Фото)

01.02.20 23:13
Фото: Донецкий погранотряд
Фото: Донецкий погранотряд

Сегодня, 1 февраля, в контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» смотровая группа пограничников и работников Государственной фискальной службы в автомобиле «ГАЗ», который следовал из неподконтрольной правительству Горловки, обнаружила оснащенный в топливном баке тайник. Об этом сообщает Донецкий погранотряд.

«Используя такую ​​хитрость водитель автомобиля решил переместить 60 кг чищеного грецкого ореха. Обнаруженный товар работники ГФС через линию разграничения не пропустили», – говорится в сообщении.

Фото: Донецкий погранотряд

Отмечается, что профессиональные навыки пограничников и набор технических средств осмотра позволяет исключить попытки организовать скрытое перемещение через линию разграничения.

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