США будут способствовать поиску путей разрешения конфликта на Донбассе, – Помпео

Соединенные Штаты Америки будут способствовать поиску путей разрешения конфликта на Донбассе. Об этом в Минске заявил Госсекретарь США Майк Помпео, передает «Белта».

Помпео рассказал, что ситуация в Украине обсуждалась во время его встреч и с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, и с президентом страны Александром Лукашенко.

Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

«Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем», – подчеркнул Майкл Помпео.