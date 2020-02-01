Экспортируешь – неси убытки: В Украине хотят ввести новые правила экспорта электроэнергии (Видео)

Украинских экспортеров электроэнергии – кто продает киловатты за границу и приносит стране дефицитную валюту – могут обязать платить за транспортировку «тока». Обсуждение этой инициативы идет в Национальной комиссии по энергетике почти всю неделю, передает телеканал «Украина».

Украина – одна из немногих стран, которая может продавать электроэнергию за границу. Киловатты поступают в Румынию, Венгрию и Словакию. И пока цена дешевле европейской, энергию готовы покупать на Западе. Но этот украинский товар может подорожать. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), может заставить платить дополнительно за транспортировку киловатт за границу.

«Комиссия с самого начала нового рынка электроэнергии (стартовал в июле 2019 г., – ред.) говорила, что экспортеры должны платить передачу как все. Экспортеры некоторые платили, некоторые не платили, потому что говорили – надо внести это в кодекс, что мы сейчас и делаем. Если мы сейчас этого не сделаем, то это может свидетельствовать, что каких-то действия комиссии были неправильными», – говорит председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

За неделю прошло два заседания Комиссии, часы обсуждений между энергоэкспертами, депутатами, экспортерами. Все почти единодушны: будет дополнительная плата –украинские энергетики ничего никому не продадут. «Если раньше, до 1 июля 2019 года, Украина имела безоговорочные преимущества, конкурентные преимущества при экспорте своей электроэнергии, то сейчас – извините», – отмечает президент ГС «Первая энергетическая ассоциация Украины» Василий Котко.

Свою энергию некуда девать, а мы еще чужую покупаем. Так, с октября прошлого началось поступление российской электроэнергии. «Украина купила более миллиарда киловатт-часов российской электроэнергии и более 3 млн тонн угля. Это при том, что у нас на складах свои миллионы тонн, которые никуда продать не могут. Это идиотская политика, когда вместо того, чтобы покупать украинское электричество, украинский уголь – мы покупаем русское, у врага», – возмущен лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Эксперты подчеркивают, что сейчас Украина покупает у России столько же, сколько продает за границу. Если будет дополнительная оплата в себестоимости, электроэнергию экспортировать будет невыгодно. В итоге, у украинских энергетиков будет меньше работы, а у госбюджета – поступлений, особенно в валюте.

«Шахтеры и шахтерские лидеры голодают в связи с задолженностью по заработной плате. Есть разбалансованность в энергетическом комплексе – остановились шахты, не отгружается уголь», – констатирует народный депутат Украины Михаил Волынец.

Какой будет дополнительная плата за пользование сетями – решения пока нет. Последнее слово – за НКРЭКУ и Антимонопольным комитетом. Энергетики рассчитывают, что их мнение учтут. Свое слово в дискуссии уже сказало и Европейское энергетическое общество – они против дополнительных платежей.