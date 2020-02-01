В прифронтовой зоне: Общественники пытаются помочь маломобильному мужчине, оставшемуся буз помощи

В Первомайском (Ясиноватский район, Донецкая обл.) маломобильный мужчина с инвалидностью после смерти жены остался без помощи. Об этом сообщили представители гуманитарного центра «Пролиска – Авдеевка, работающего при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні.

Там рассказали, что Виталий и Елена проживали в Первомайском, как временно перемещенные лица (ВПЛ) из поселка Пески. С 2018 года они находятся под социальным сопровождением, в гуманитарном центре «Пролиска – Авдеевка».

В семье Виталия и Елены, низкий доход. Мужчина за время конфликта перенес сложное заболевание, после чего, стал немобилен, имеет проблемы с речью. Елена не могла оформить адресную помощь для ВПЛ в связи с тем, что не достигла пенсионного возраста и не была трудоустроена. Все свое время посвящая мужу.

В 2018 году мужчина участвовал в Программе помощи в сфере защиты от УВКБ ООН. На полученные средства он смог оформить группу инвалидности, социальную помощь, переоформить карту реабилитации и получить положенные ему средства реабилитации.

За эти несколько лет, семье была оказана помощь в оформлении группы инвалидности для Виталия, социальное сопровождение в вопросе оформления адресной помощи и социальных выплат, прохождении идентификации, оформлении пакета документов для перевода социальных выплат Виталия, в отделение «Укрпочты». За счет собственных средств сотрудников гуманитарного центра, приобретались продукты питания и медикаменты.

Но Елена умерла. Именно по причине нехватки материальных средств, и череды жизненных неурядиц, женщина упустила время и вовремя не смогла начать лечение своего заболевания.

«Сотрудники гуманитарного центра Пролиска – Авдеевка совместно с представителями Ясиноватской районной администрации Донецкой области и Первомайского сельского совета взяли на себя основные заботы по организации похорон женщины. Сейчас решается главный вопрос о дальнейшей судьбе Виталия, ведь он остался совсем один», – говорится в сообщении.