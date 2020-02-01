В «ЛНР» пропал бразилец Лусварги, которого обменяла Украина

Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований и попал под обмен в конце прошлого года, пропал на неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

В частности, сторонница незаконных вооруженных формирований Любовь Цыганкова сообщила, что Лусварги перевели из больницы в общежитие, он, «не дождавшись выплаты денежного пособия, без средств к существованию ушел в неизвестном направлении». Лусварги якобы предупредил соседей о своем уходе, но не сказал, куда он направляется. Также она сообщила, что Лусварги «планировал продолжать духовные поиски в буддийском храме».

В комментариях пользователи пишут:

Bugnet: «Пусть ищут в наркоманском притоне»;

Умка: «В Луге открыли буддийский храм? Бразилец и Будда. Он же руны на шее носил»;

Рибенчук: «Здається, знайде Нірвану в найближчій шахті»;

Виктор: «Обратно в Бразилию пошел»;

Alex: «Как его, сердешного, трухануло-то после "перевоспитания" нашими радикалами в Киеве! Это они "внушили" ему, что деньги – зло и грязь?».

Напомним, 6 октября 2016 года сотрудники прокуратуры и СБУ задержали Рафаэля Лусварги в аэропорту «Борисполь». В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца Рафаэля Лусваргхи виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Однако в августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусваргхи на рассмотрение из-за нарушения территориальной подсудности.

После освобождения из-под стражи по решению суда бразилец не смог покинуть Украину из-за позиции бразильского посольства, в котором ему не выдали документы.

В 2018 году тогдашний глава СБУ Василий Грицак заявлял, что Лусварги не мог был включен в списки обмена пленными, поскольку имеет бразильское гражданство.

В конце апреля 2018 года бразильца заметили в одном из новых монастырских корпусов мужского Свято-Покровского Голосеевского монастыря Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Киеве. 4 мая праворадикалы передали Лусварги Службе безопасности Украины.

2 мая 2019 Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Лусварги был включен «ДНР» в списки на обмен пленными и был обменян 29 декабря 2019 года Первоначально в СМИ сообщалось, что с КПВВ «Майорского» Лусварги предлагали отправиться в аэропорт «Борисполь», а оттуда – в Бразилию, однако он отказался. Вместо этого Лусваргхи должен был направиться в неподконтрольный украинской власти Луганск, а оттуда – в Россию.