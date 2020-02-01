В Покровске в ДТП погибли 10 человек и более ста были травмированы

Среди наиболее частых причин аварий – превышение скорости, неосторожность пешеходов, управление транспортом в состоянии опьянения. Всего в 2019 году полицейские остановили более 340 нетрезвых водителей. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что за безопасность на автодорогах заботятся группы реагирования патрульной полиции. Так, с начала 2019 сотрудниками секторов реагирования патрульной полиции Покровского отдела полиции составлен 5087 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, среди которых 341 – за управление автотранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Пренебрежение к собственному и чужой жизни обернулась для нарушителей значительными штрафами и лишением прав управления автотранспортом.

Штраф за вождение в состоянии опьянения составляет до 34 тысяч гривен, а при повторных действиях – 51000 гривен. При этом нарушитель лишается права управлять автомобилем на срок от 1 до 3 лет.

С целью предотвращения аварийности и сохранения жизни людей полицейские провели серию профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения.

«Полицейские в очередной раз призывают всех участников дорожного неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения! Всегда следует помнить, что безопасность на дороге – это дело каждого и даже незначительное нарушение может стать причиной непоправимой трагедии», – резюмируется в сообщении.