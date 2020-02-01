Прифронтовое Зайцево может остаться без военно-гражданской администрации

Зайцевскую ВГА могут расформировать к концу года. А прифронтовые поселки – Кодема, Новолуганка, Зайцево, войдут в новую Светлодарскую ОТГ, сообщает Бахмут.in.ua.

«В этом году должны состояться местные выборы по всей территории Украины, соответственно военно-гражданские администрации расформируют. Но в отношении Зайцевской ОТГ 100% уверенности, что будет именно так, пока нет. Это на уровне обсуждений, и это вполне политическое решение, и, возможно, все еще изменится», – говорит Максим Ткач, эксперт Донецкого офиса по развитию местного самоуправления.

Владимир Веселкин председатель Зайцевской ОТГ считает, что такой шаг вернет ситуацию в прошлое и это очень опасно.

«Вы понимаете, что на местных выборах 50%, а может и больше, победят кандидаты с ватными, "сепарскими" настроениями. И даже председатель ОТГ с проукраинскими мыслями не сможет работать с таким составом депутатов. Я считаю, что ВГА должны оставаться!», – говорит Веселкин.

Если же такое произойдет, Веселкин планирует остаться и заниматься предпринимательской деятельностью.

«Буду работать, заниматься политической и общественной деятельностью и до последнего держать оборону», – говорит он.