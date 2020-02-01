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В Луганской области браконьеры сетями выловили 439 рыбин

01.02.20 22:16
Фото: Государственная экологическая инспекция Луганской области
Фото: Государственная экологическая инспекция Луганской области

Государственными инспекторами Государственной экологической инспекции в Луганской области совместно с сотрудниками батальона полиции «Луганск 1» во время рейда выявлен факт нарушения правил использования объектов животного мира. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Луганской области.

Отмечается, что на канале у пруда-охладителя №3 ДТЭК Луганская ТЭС в Счастье Новоайдарского района, два гражданина осуществляли незаконный лов рыбы с помощью лодки резиновой и сетей волосяных длиной 680 метров, что является грубым нарушением правил рыболовства. В сетях находились живые биоресурсы в количестве 439 штук различного вида.
На граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КоАП, которые направлены в Новоайдарский районный суд Луганской области для привлечения к ответственности. Также рассчитан вред государству, который причинили правонарушители, его размер составил почти 19 000 гривен.

«К сожалению, это не единичный случай, днями ранее были задержаны 2 человека и изъято 1560 метров сетей. В отношении правонарушителей составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КоАП, которые также направлены в Новоайдарский районный суд», – говорится в сообщении.

Государственная экологическая инспекция в Луганской области напоминает, что за нарушение правил рыболовства законодательством предусмотрена не только административная, но и при существенном вреде уголовная ответственность.

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