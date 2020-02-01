Проблемы, созданные РФ на Донбассе, настолько фундаментальны, что самостоятельно Украина с ними не справится, – Кулеба

Россия создала на временно оккупированных территориях Донбасса множество проблем, в том числе экологических, и Украина не справится с ними самостоятельно после деоккупации региона. Об этом в интервью «Укринформу» сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что, согласно международному праву, сейчас за ситуацию в оккупированных районах отвечает государство-оккупант.

«А когда произойдет деоккупация этих территорий – а я убежден, что она рано или поздно произойдет, – надо будет всем миром разгребать те проблемы, которые Россия там создала. Они настолько фундаментальны, что самостоятельно Украина с ними не справится, понадобится поддержка международного сообщества. Эти экологические угрозы и проблемы непосредственно подпадают под действие сразу нескольких пунктов Целей устойчивого развития ООН. Будем работать над тем, чтобы мобилизовать достаточное количество международной поддержки для решения этих проблем», – сказал вице-премьер.