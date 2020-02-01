В зоне ООС под обстрелом погибла женщина-медик

Сегодня, 1 февраля, в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований позиций украинских военных вблизи Новотошковского (Попаснянский район, Луганская обл.), погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Во время доставки медикаментов на позицию, женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким павшей украинской защитницы», – говорится в сообщении.

В социальных сетях сообщается, что обстрел был в13.30. В результате обстрела предварительно с АГС-17, осколочные ранения несовместимые с жизнью получила медик военной части Клавдия С., 1986 года рождения.