Приехал Сивохо: В Славянске стартовал турнир по плаванию среди детей с особенными потребностями (Фото)

Сегодня, 1 февраля, в Славянске (Донецкая обл.) стартовал XII открытый турнир по плаванию «Поверь в себя». На протяжении двух дней дети с особенными потребностями будут соревноваться за призы от Героя Украины, заслуженного мастера спорта Виктора Смирнова.

Как рассказал «Донецким новостям» многократный чемпион и призер Паралимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Виктор Смирнов, в довоенное время данный турнир проводился в Донецке – с 2006 года, последнее соревнование в столице Донецкой области состоялось в 2014 году.

После вынужденного перерыва пловец-паралимпиец возродил свой турнир для детей в Славянске, где сегодня состязания проходят уже третий год подряд.

В турнире принимают участие 150 юных спортсменов из 11 областей Украины (Донецкой, Луганской, Киевской,Николаевской, Сумской, Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Ровненской). Дети с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата принимают участие в двух возрастных категориях. Старшая – возрастом 16-17 лет и младшая – до 15 лет.

12 пловцов получат кубки и призы. Также получат утешительные призы и те, кто не станет победителем. Награждать победителей будут специальными кубками, медалями и планшетами. Также у ребят есть и перспективы дальнейшего участия в соревнованиях высшего уровня.

«Среди тех, кто начинал с наших соревнований есть и паралимпийские чемпионы. По результатам турнира мы можем присвоить звание кандидата в мастера спорта. Затем формируется сборная на всеукраинский турнир "Поверь в себя"», – рассказал «ДН» Виктор Смирнов.

Виктор Смирнов

Среди тех, кто пришел поддержать и поболеть за участников турнира – заслуженный мастер спорта, четырехкратный паралимпийский чемпион Александр Мащенко. «Мне очень интересно бывать на таком турнире, потому что мой спортивный путь начинался именно с таких соревнований. За 20 лет мне удавалось выигрывать и на параолимпийских играх. Среди участников турниров Виктора Смирнова есть ребята, которые начинали с таких соревнований и сейчас являются параолимпийскими чемпионами по плаванию. Очень интересно наблюдать, как загораются звезды параолимпийского плавания», – сказал он.

Александр Мащенко на турнире

На открытии турнира присутствовал советник секретаря РНБО Сергей Сивохо. «Я двумя руками за такое мероприятие. Это потрясающее знаковое событие. Область "с ограниченными возможностями" дает детям с ограниченными возможностями шанс. Это здорово, что есть Виктор и люди, которые ему помогают на протяжении стольких лет. Я считаю, что Витя – настоящий Герой Украины не только за свои спортивные достижения, но и за то, что он продолжает делать. Это фантастика и это мы будем поддерживать на любом уровне и из всех сил», – сказал Сивохо.

Сергей Сивохо

Как отметил начальник управления физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимир Мицик, турнир на призы Виктора Смирнова стали традиционным соревнованием, которое занесено в календарный план спортивных мероприятий области. «У нас есть региональный центр "Инваспорт", который координирует подготовку и проведение турнира. Этот турнир притягивает участников, не обращая внимание на то, что проходит в Славянске (город относится к зоне ООС, – ред.) и всегда с опаской отпускали сюда детей. На сегодняшний день здесь 150 участников. Организаторы, Виктор Смирнов и спонсоры всегда заботятся, чтобы были хорошие призы и подарки. Донецкая облгосадминистрация предоставляет бесплатное проживание участникам в оздоровительном комплексе "Перлина Донеччини" [расположенном в соседнем Святогорске]», – отметил Владимир Мицик.