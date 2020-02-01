Приехал Сивохо: В Славянске стартовал турнир по плаванию среди детей с особенными потребностями (Фото)

Сегодня, 1 февраля, в Славянске (Донецкая обл.) стартовал XII открытый турнир по плаванию «Поверь в себя». На протяжении двух дней дети с особенными потребностями будут соревноваться за призы от Героя Украины, заслуженного мастера спорта Виктора Смирнова.
Как рассказал «Донецким новостям» многократный чемпион и призер Паралимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Виктор Смирнов, в довоенное время данный турнир проводился в Донецке – с 2006 года, последнее соревнование в столице Донецкой области состоялось в 2014 году.
После вынужденного перерыва пловец-паралимпиец возродил свой турнир для детей в Славянске, где сегодня состязания проходят уже третий год подряд.
В турнире принимают участие 150 юных спортсменов из 11 областей Украины (Донецкой, Луганской, Киевской,Николаевской, Сумской, Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Ровненской). Дети с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата принимают участие в двух возрастных категориях. Старшая – возрастом 16-17 лет и младшая – до 15 лет.
12 пловцов получат кубки и призы. Также получат утешительные призы и те, кто не станет победителем. Награждать победителей будут специальными кубками, медалями и планшетами. Также у ребят есть и перспективы дальнейшего участия в соревнованиях высшего уровня.
«Среди тех, кто начинал с наших соревнований есть и паралимпийские чемпионы. По результатам турнира мы можем присвоить звание кандидата в мастера спорта. Затем формируется сборная на всеукраинский турнир "Поверь в себя"», – рассказал «ДН» Виктор Смирнов.
Среди тех, кто пришел поддержать и поболеть за участников турнира – заслуженный мастер спорта, четырехкратный паралимпийский чемпион Александр Мащенко. «Мне очень интересно бывать на таком турнире, потому что мой спортивный путь начинался именно с таких соревнований. За 20 лет мне удавалось выигрывать и на параолимпийских играх. Среди участников турниров Виктора Смирнова есть ребята, которые начинали с таких соревнований и сейчас являются параолимпийскими чемпионами по плаванию. Очень интересно наблюдать, как загораются звезды параолимпийского плавания», – сказал он.
На открытии турнира присутствовал советник секретаря РНБО Сергей Сивохо. «Я двумя руками за такое мероприятие. Это потрясающее знаковое событие. Область "с ограниченными возможностями" дает детям с ограниченными возможностями шанс. Это здорово, что есть Виктор и люди, которые ему помогают на протяжении стольких лет. Я считаю, что Витя – настоящий Герой Украины не только за свои спортивные достижения, но и за то, что он продолжает делать. Это фантастика и это мы будем поддерживать на любом уровне и из всех сил», – сказал Сивохо.
Как отметил начальник управления физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимир Мицик, турнир на призы Виктора Смирнова стали традиционным соревнованием, которое занесено в календарный план спортивных мероприятий области. «У нас есть региональный центр "Инваспорт", который координирует подготовку и проведение турнира. Этот турнир притягивает участников, не обращая внимание на то, что проходит в Славянске (город относится к зоне ООС, – ред.) и всегда с опаской отпускали сюда детей. На сегодняшний день здесь 150 участников. Организаторы, Виктор Смирнов и спонсоры всегда заботятся, чтобы были хорошие призы и подарки. Донецкая облгосадминистрация предоставляет бесплатное проживание участникам в оздоровительном комплексе "Перлина Донеччини" [расположенном в соседнем Святогорске]», – отметил Владимир Мицик.