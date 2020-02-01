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Дамба в аварийном состоянии: Из реки Бычок уменьшен сброс воды

01.02.20 23:46
Фото: Юлия Смирных
Фото: Юлия Смирных

В связи с аварийным состоянием гидротехнического сооружения (ГТС) Шевченковского водохранилища, расположенного на русле реки Бычок в поселке Городещино, согласно рекомендациям Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов, с целью предотвращения дальнейшего разрушения ГТС ее владельцем начат сброс воды из водохранилища. Это вынужденная мера, чтобы не допустить негативных последствий. Об этом сообщает пуравление по вопросам гражданской защиты Краматорского горсовета.

Отмечается, что сброс воды будет осуществляться в незначительных объемах, чтобы не допустить затопления (подтопления) застроенных территорий. При этом, учитывая неудовлетворительное состояние русла реки Бычок, потерю им естественной пропускной способности, это может повлечь подтопление отдельных участков. Процесс сброса воды будет контролироваться управлением по вопросам гражданской защиты и в случае значительного повышения уровня воды в реке Бычок будут приниматься меры по уменьшению объемов сброса.

Сброс воды из водохранилища будет осуществляться ориентировочно в течение 1-2 месяцев до такого уровня воды, который обеспечит безопасное проведение ремонтных работ на ГТС Шевченковского водохранилища.

Жителей поселков Городещино, Марьевка и Ивановка в случае значительного повышения уровня воды в реке Бычок и возникновения угрозы подтопления территорий частных домохозяйств просят немедленно информировать по телефону (06264) 7-14-42 (круглосуточно).

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