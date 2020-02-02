«Горячая» точка: В ОБСЕ рассказали о разрушенных обстрелами домах в Березовском

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Березовском (Луганская обл.) гражданские постройки повреждены в результате обстрела. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинновой миссии (СММ) ОБСЕ.

Отмечается, что около заброшенного одноэтажного магазина на ул. Первомайской, 58, в Березовском (53 км к северо-западу от Луганска) члены патруля Миссии видели свежую воронку, образовавшуюся от разрыва снаряда (по оценке, 120-мм минометной мины), примерно в 3 м к западу от здания. Два западных окна здания были разбиты (вероятно, осколками).

Кроме того, на западной стене команда СММ видела несколько следов от попадания осколков (по оценке, свежие).

Примерно в 10 м к югу от вышеупомянутого здания, в одноэтажном жилом доме на ул. Первомайской, 60, наблюдатели видели 2 пробоины в западном окне и 6 пробоин в западных металлических воротах (по оценке, все повреждении образовались недавно в результате попадания осколков).

Ориентировочно в 30 м к западо-юго-западу от вышеупомянутого дома, в двух нежилых одноэтажных домах на ул. Первомайской, 41, члены патруля Миссии зафиксировали 4 разбитых окна, выходящих на север, а также пробоины в деревянном заборе с восточной стороны. По оценке, все описанные выше повреждения возникли недавно в результате попадания осколков.